Молодые сотрудники Забайкальской железной дороги провели цикл тематических мероприятий «День БАМа»

2024-06-21 09:18
Делегаты XVI слета молодежи Забайкальской железной дороги, стартовавшего 18 июня в Чите, провели цикл тематических мероприятий «День БАМа», приуроченный к 50-летию великой стройки.

Юбилейную программу открыл утренний забег с участием руководителей Забайкальской магистрали. Участники кросса преодолели дистанцию с символической протяженностью в 5 км по улицам краевого центра с флагом 50-летия БАМа.

Позже в ЗабИЖТ прошла встреча с заместителем начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Владимиром Чупровым, который в молодые годы работал на БАМе путейцем. Также молодые работники магистрали побывали на выставке «Эпоха БАМ в плакатах» в музее истории Забайкальской железной дороги, а затем продемонстрировали свои знания в ходе викторины «БАМ50» и тематической игры «60 секунд».

Завершил тематический цикл флешмоб, во время которого молодые железнодорожники выстроились в виде графических знаков «БАМ 50», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

