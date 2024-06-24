Дополнительный пригородный поезд доставит пассажиров на фестиваль «Ночь в Дивногорье» 13 июля

В субботу, 13 июля, назначается дополнительный пригородный поезд для пассажиров, планирующих посетить фестиваль «Ночь в Дивногорье» в природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская область):
В пути следования также предусмотрены остановки: Центральный парк, Березовая Роща, Отрожка, 582 км, Придача, Машмет, Колодезная, Давыдовка, Лиски, Крупенниково, о.п. Дивногорская, Копанище.
Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.