Горьковская железная дорога стала призером нижегородской спартакиады работающей молодежи

14:21

Сборная Горьковской железной дороги заняла второе место в городской спартакиаде работающей молодежи 2024 года в дисциплине «настольный теннис». Она традиционно проходит в Нижнем Новгороде. В этом году в ней приняли участие более 20 команд. Возраст участников – от 18 до 35 лет.

Участники спартакиады соревновались и в таких видах спорта, как мини-футбол, дартс, шашки и шахматы. Кроме того, они могли также проверить свои силы в перетягивании каната, беге на 60 м, многороборье ГТО (прыжок в длину, наклон вперед, поднимание туловища, отжимание и рывок гири), лучных боях и на полосе препятствий.

Сотрудники Горьковской магистрали уже не в первый раз участвуют в спартакиаде работающей молодежи. ОАО «РЖД» – социально-ориентированная компания, поэтому системная поддержка работников, занимающихся спортом и физической культурой, – один из приоритетов ее работы.

Отметим, что представители Горьковской железной дороги за призовое место в мероприятии получили диплом, медали и памятный приз, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.