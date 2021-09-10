Специальный пригородный поезд из Воронежа доставит домой пассажиров после Дня города 12 сентября

15:56

Для удобства пассажиров, планирующих 12 сентября посетить праздничные мероприятия по случаю Дня города в Воронеже, назначается пригородный поезд № 6363 Воронеж-1 – Графская отправлением со станции Воронеж-1 в 23:20, прибытием на станцию Графская в 00:18.

Напомним, что в пригородных поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку, увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.