Новый подвижной состав начнет курсировать по маршруту Челябинск – Курган с 1 июля 2024 года

Современный российский электропоезд ЭП2Д будет курсировать на межрегиональном маршруте Челябинск – Курган Южно-Уральской железной дороги с 1 июля 2024 года. Проект реализован благодаря взаимодействию железнодорожников и органов власти Челябинской и Курганской областей.

Время в пути для вечернего рейса из Челябинска в Курган сократится почти на час: если сейчас время в пути на рейсе Челябинск – Курган (отправление в 17:50) составляет 4 часа 19 минут, то с 1 июля оно уменьшится до 3 часов 23 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган, Курган Пригород.

В связи с этим изменится нумерация и расписание пригородного поезда Челябинск – Курган. Рейс № 7210/7310 Челябинск – Курган (ранее – № 7214/7338) с 1 июля будет отправляться в 18:00, прибывать в 21:23. Со 2 июля будет изменена нумерация пригородного поезда Курган – Челябинск (отправление в 07:42): № 7331/7205 заменяется на № 7329/7219. Расписание поезда останется прежним.

Кроме того, новый подвижной состав ЭП2Д ежедневно будет курсировать в шестивагонном исполнении (до 1 июля электропоезда курсировали в будние дни составностью 4 вагона, по пятницам, субботам, воскресеньям – 6 вагонов).

Для удобства пассажиров рейса № 7214/7338, которые ранее совершали высадку/посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд № 7212 сообщением Челябинск – Шумиха. Поезд будет отправляться в 18:40, прибывать в 21:06. Остановки: Тракторстрой, о. п. 2109 км, Чурилово, Потанино, о. п. 2121 км, Козырево, о. п. 2126 км, о. п. 2128 км, о. п. 2130 км, Ванюши, о. п. 2137 км, о. п. 2140 км, о. п. 2142 км, Чернявская, о. п. 2147 км, Каясан, о.п. Пивкино, о. п. Алакуль, о. п. 2182 км, Щучье, о. п. 2204 км, о. п. Чистое.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда на полный маршрут – 812,90 рублей. Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.