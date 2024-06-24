Горьковская железная дорога дает старт оплачиваемой IT-стажировке

11:58

Нижегородский информационно-вычислительный центр Горьковской железной дороги приглашает студентов старших курсов профильных учебных заведений пройти летнюю оплачиваемую стажировку по информационным технологиям в рамках проекта «IT-отряды».

Общая продолжительность участия составит 2 месяца.

Как отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги Олег Щукин, целью этой стажировки является возможность приобрести необходимые профессиональные навыки и опыт работы в сфере информационных технологий железнодорожной отрасли, а также получить информацию о возможностях постоянного трудоустройства в IT-блок холдинга.

Участникам проекта «IT-отряд» будут предложены практические кейсы, решение которых улучшит работу железнодорожного транспорта. За каждым студентом закрепляется наставник, работающий на ГЖД уже долгое время.

Более подробную информацию об IT-стажировке можно получить до конца июня 2024 года, написав письмо на адрес: ivc_belyakovaaa@grw.rzd.ru.

Напомним, что Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.