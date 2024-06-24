Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога дает старт оплачиваемой IT-стажировке

2024-06-24 11:58
Горьковская железная дорога дает старт оплачиваемой IT-стажировке
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Нижегородский информационно-вычислительный центр Горьковской железной дороги приглашает студентов старших курсов профильных учебных заведений пройти летнюю оплачиваемую стажировку по информационным технологиям в рамках проекта «IT-отряды».

Общая продолжительность участия составит 2 месяца.

Как отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги Олег Щукин, целью этой стажировки является возможность приобрести необходимые профессиональные навыки и опыт работы в сфере информационных технологий железнодорожной отрасли, а также получить информацию о возможностях постоянного трудоустройства в IT-блок холдинга.

Участникам проекта «IT-отряд» будут предложены практические кейсы, решение которых улучшит работу железнодорожного транспорта. За каждым студентом закрепляется наставник, работающий на ГЖД уже долгое время.

Более подробную информацию об IT-стажировке можно получить до конца июня 2024 года, написав письмо на адрес: ivc_belyakovaaa@grw.rzd.ru.

Напомним, что Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru