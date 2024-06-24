Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Василий Фролов

2024-06-24 11:32
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Василий Федорович Фролов. Он также будет совмещать должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам развития Восточного полигона.

Василий Фролов родился в 1965 году в Брянской области. В 1988 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте». После института прошел трудовой путь от дежурного по парку до заместителя начальника станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги.

Руководил станцией Тамбов, занимал различные руководящие позиции на Московской железной дороге. С декабря 2011 года работал в должности начальника Восточно-Сибирской железной дороги. В феврале 2021 года решением Совета директоров ОАО «РЖД» был назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

