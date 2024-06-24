В январе-мае 2024 года налоговые выплаты Дальневосточной магистрали составили почти 19 млрд рублей

За 5 месяцев 2024 года Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды более 18,9 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в бюджет Хабаровского края – 2,9 млрд рублей, Амурской области – 2,2 млрд рублей, Приморского края – 1,5 млрд рублей, Сахалинской области – 591 млн рублей, Еврейской автономной области – 567 млн рублей, Республики Саха (Якутия) – 183 млн рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 10,9 млрд рублей, по Приморскому краю – 78 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.