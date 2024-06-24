Горьковская железная дорога назначает рельсовый автобус на фестиваль «Фролищенские гостебы»

09:44

Горьковская железная дорога отправит дополнительный рельсовый автобус до р. п. Фролищи Нижегородской области. Там пройдет ХI Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостебы».

Он отправится с железнодорожного вокзала Нижний Новгород 29 июня в 09:00 и сделает остановки на станциях Дзержинск, Сейма и Ильино.

Фестиваль «Фролищенские гостебы» направлен на сохранение культурной самобытности в малых поселениях Российской Федерации, традиций добрососедства и гостеприимства, а также на повышение привлекательности «русской провинции». Основная концепция мероприятия в этом году – популяризация народного творчества через укрепление культурных связей и взаимоотношений регионов.

Обратно в Нижний Новгород пригородный поезд отправится в 16:20 со станции Фролищи и прибудет в столицу Приволжья в 18:22.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.