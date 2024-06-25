Свердловская железная дорога назначила специальный экспресс Пермь – Губаха для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой»

15:31

Свердловская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда «Ласточка» для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе. Фестивальный экспресс будет курсировать 29 и 30 июня по маршруту Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2. На станции Углеуральская пассажиров будет ждать автобус до автостанции в Губахе. Оператором мультимодальной перевозки (с использованием железнодорожного и автотранспорта) выступает АО «Пермская пригородная компания»l (ППК).

График движения электропоезда составлен таким образом, чтобы днем пермяки успевали к началу мероприятия, а вечером могли вернуться домой. Дополнительная «Ласточка» № 7130 будет отправляться со станции Пермь-2 в 09:07 по местному времени. В черте города предусмотрены остановки на станциях и о. п. Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная и Левшино. В обратную сторону «Ласточка» № 7129 отправится со станции Углеуральская в 00:45. Расписание автобуса Углеуральская – Губаха увязано со временем прибытия и отправления поезда. Общее время в пути составит 3 часа 23 минуты.

Стоимость единого билета (электричка + автобус) в одну сторону составляет 516 рублей (детский – 155 рублей). Билеты уже в продаже. Оформить единый билет можно во всех пригородных кассах. Кроме того, можно отдельно приобрести электронный билет на «Ласточку» через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или на сайте ППК, а билет на автобус докупить уже в салоне электропоезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.