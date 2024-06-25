Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На БАМе открыто движение по второму пути на объединенном перегоне Иса – Мустах

2024-06-25 10:07
На Дальневосточной железной дороге в Амурской области открыто движение на новом двухпутном перегоне Иса – Мустах. После завершения укладки второго пути и закрытия разъезда Гвоздевский смежные перегоны объединены в один длиной почти 30 км.

Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

На завершающем этапе строительства между разъездами Мустах и Гвоздевский было уложено 9,1 км нового пути в горном районе кряжа Турана (отроги Амуро-Зейского плато), который пересекают множество ручьев и рек. Чтобы снизить влияние паводковых вод, было реконструировано 11 мостов, 3 водопропускные трубы, обустроены защитные бермы и отводные кюветы.

Для исключения просадки железнодорожного полотна из-за таяния вечной мерзлоты местами проведена выемка грунта глубиной до 26 м и сделаны насыпи высотой до 34 м. Всего переработано более 650 тыс. кубометров грунта.

Завершение комплексной модернизации бамовской линии Февральск – Новый Ургал, на котором находится новый перегон, позволит повысить ее провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

