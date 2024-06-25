Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 11 тыс. посылок отправлено с вокзалов Куйбышевской железной дороги за 5 месяцев 2024 года

2024-06-25 09:39
Более 11 тыс. посылок отправлено с вокзалов Куйбышевской железной дороги за 5 месяцев 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сервисом «Экспресс-доставки» деловой корреспонденции, писем, бандеролей и малогабаритных посылок на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались более 11 тыс. человек за период с января по май 2024 года.

Отметим, что чаще всего этим сервисом пользовались жители Самары, Пензы, Уфы, Ульяновска, Саранска, Сызрани и Рузаевки. В основном, поездами отправляют деловые бумаги и документы, книги, цифровую и бытовую технику.

Отправить и получить посылку по железной дороге сегодня очень просто: нужно обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале Достаточно иметь при себе паспорт и знать контактные данные получателя. Оформление занимает несколько минут, при этом посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник убедился в отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Услугой «Экспресс-доставка» можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.

Уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуги с помощью удобного калькулятора можно на сайте www.ekspress-l.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаэций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru