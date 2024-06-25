Более 11 тыс. посылок отправлено с вокзалов Куйбышевской железной дороги за 5 месяцев 2024 года

09:39

Сервисом «Экспресс-доставки» деловой корреспонденции, писем, бандеролей и малогабаритных посылок на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались более 11 тыс. человек за период с января по май 2024 года.

Отметим, что чаще всего этим сервисом пользовались жители Самары, Пензы, Уфы, Ульяновска, Саранска, Сызрани и Рузаевки. В основном, поездами отправляют деловые бумаги и документы, книги, цифровую и бытовую технику.

Отправить и получить посылку по железной дороге сегодня очень просто: нужно обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале Достаточно иметь при себе паспорт и знать контактные данные получателя. Оформление занимает несколько минут, при этом посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник убедился в отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Услугой «Экспресс-доставка» можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.

Уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуги с помощью удобного калькулятора можно на сайте www.ekspress-l.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаэций КбшЖД.