Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На период экстремально высоких температур воздуха введен особый график работы Красноярской железной дороги

2024-06-25 09:30
На период экстремально высоких температур воздуха введен особый график работы Красноярской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с высокими температурами воздуха в регионах присутствия КрасЖД – Красноярском крае, Хакасии, а также в части Кемеровской и Иркутской областей – для обеспечения безопасности движения поездов все службы магистрали переведены на особый режим.

Сейчас под особым контролем – те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов. На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края, на Южном ходу магистрали – в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также в Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации, поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Кроме того, постоянный контроль осуществляется и с помощью специальной измерительной техники – комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопных тележек, вагонов путеизмерителей).

Каждые два часа информация со всех источников в режиме online передается в Центр управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ). Его специалисты ведут мониторинг состояния всех технических устройств инфраструктуры КрасЖД и прогнозируют возможное развитие ситуации.

Добавим, что на период экстремально высокой температуры воздуха на всей территории Красноярской железной дороги любые работы, связанные с текущим ремонтом пути, выполняются только в ранее утреннее время. Рабочий день путевых бригад начинается в 4-5 часов утра и продолжается до наступления жары, после чего ведется только осмотр пути.

На некоторых участках в целях безопасности скорость движения поездов может быть ограничена до 40 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru