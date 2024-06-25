На период экстремально высоких температур воздуха введен особый график работы Красноярской железной дороги

09:30

В связи с высокими температурами воздуха в регионах присутствия КрасЖД – Красноярском крае, Хакасии, а также в части Кемеровской и Иркутской областей – для обеспечения безопасности движения поездов все службы магистрали переведены на особый режим.

Сейчас под особым контролем – те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов. На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края, на Южном ходу магистрали – в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также в Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации, поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Кроме того, постоянный контроль осуществляется и с помощью специальной измерительной техники – комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопных тележек, вагонов путеизмерителей).

Каждые два часа информация со всех источников в режиме online передается в Центр управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ). Его специалисты ведут мониторинг состояния всех технических устройств инфраструктуры КрасЖД и прогнозируют возможное развитие ситуации.

Добавим, что на период экстремально высокой температуры воздуха на всей территории Красноярской железной дороги любые работы, связанные с текущим ремонтом пути, выполняются только в ранее утреннее время. Рабочий день путевых бригад начинается в 4-5 часов утра и продолжается до наступления жары, после чего ведется только осмотр пути.

На некоторых участках в целях безопасности скорость движения поездов может быть ограничена до 40 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.