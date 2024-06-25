Пассажирам «дачной» электрички в Улан-Удэ напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Пассажирам «дачной» электрички в Улан-Удэ напомнили о правилах безопасности на железной дороге

09:25

Профилактическая акция «Дачный сезон» состоялась на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ. Работники Восточно-Сибирской магистрали совместно с транспортными полицейскими напомнили о правилах безопасности пассажирам электрички, популярной у владельцев загородных участков.

Пригородный поезд сообщением Улан-Удэ – Таловка ежегодно курсирует с 15 апреля по 15 октября, позволяя жителям столицы Республики Бурятии комфортно добраться до своих дачных владений. Нарушение правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры вполне может омрачить загородный отдых. Это касается перехода железнодорожных путей, который возможен только в установленных местах.

С начала года в границах ВСЖД зафиксировано 27 случаев травмирования граждан. Зачастую причиной происшествий становятся попытки пересечь магистраль вне оборудованных пешеходных переходов, пролезть под вагоном поезда или проскочить перед движущимся локомотивом.

Также дачникам напомнили о правилах безопасной посадки на электричку: заступать за ограничительную линию, идущую вдоль края посадочной платформы, нельзя. Использование наушников и капюшона может помешать услышать приближающийся состав. При этом в ходе профилактических бесед особое внимание организаторы акции уделили несовершеннолетним пассажирам.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает взрослых и детей быть более бдительными вблизи объектов магистральной инфраструктуры, пересекать пути по специально оборудованным переходам, убедившись при этом в отсутствии приближающихся поездов с обеих сторон. Помните: железная дорога является объектом повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.