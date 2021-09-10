Железнодорожные туры пользуются большим спросом у российских путешественников

19:18

Об этом сообщили участники онлайн-выставки «Знай наше», организованной медиахолдингом Profi.Travel. В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития внутреннего туризма в России. В обсуждении приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок Елена Ракова, а также представители туристических ведомств Краснодарского края и Амурской области.

ОАО «ЖД» высоко оценивает спрос на железнодорожные путешествия по России и потенциал развития данного направления туризма. Примеры успешного запуска туров «на колесах», когда билеты разлетаются практически мгновенно, прозвучали в прямом эфире.

«Мы запустили железнодорожный тур ко дню рождения Льва Николаевича Толстого - 17 сентября отправится первый рейс. Билеты на него были проданы мгновенно! Это не регулярные туры, а событийная история. Но видя такой высокий спрос, мы планируем его повторить уже в ноябре этого года, - рассказала Елена Ракова. – Мы привозим туристов в потрясающее место: на станцию «Лев Толстой» рядом с Липецком и Ельцом, где провел последние дни жизни великий писатель - он жил в доме начальника станции. Здесь находится прекрасный музей, после посещения которого остается очень светлое чувство и сразу же хочется перечитать все книги Льва Николаевича».

Примером регулярного туристического рейса, билеты на который также раскупаются очень быстро, можно считать маршрут «В Карелию» (Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва), запущенный с 13 августа этого года. На этом маршруте используется абсолютно новый двухэтажный поезд на пневмоподвеске, который впервые был протестирован этим летом в мултимодальном туре «Байкальская сказка» - путешествии из Москвы до Байкала.

«Загрузка туров «В Карелию» практически 100-процентная, буквально за первые несколько дней были распроданы все билеты. Таким образом, мы видим очень большой спрос на путешествия по России и понимаем, что эта привычка путешествовать по своей стране, которая только-только зарождалась в прошлом году, останется у людей надолго», - заключила Елена Ракова.

Помимо прочего, ОАО «ЖД» планирует запустить новые туристические продукты: «Серебряный маршрут», который пройдет по городам Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль – Москва, «В Сибирь по доброй воле» - Москва - Пермь - Тобольск - Тюмень - Нижний Новгород – Москва, а также повторить в конце октября уникальный маршрут «Байкальская сказка» - Москва - Байкал - Москва, где в одну сторону туристы отправляются на поезде до Байкала, а в другую летят самолетом. Следите за подробностями на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».

«Я думаю, вы своей работой развеиваете последние сомнения, которые еще оставались у скептиков относительно развития туризма в России, - заметил глава медиахолдинга Profi.Travel Алексей Венгин. - У нас ведь самые распространенные претензии к тому, что в стране плохие дороги и плохие гостиницы. Железные дороги у нас ровные, в отличие от автомобильных, современные вагоны значительно обновились и с успехом выполняют роль гостиницы на колесах, а сервис ЖД - я в этом лично убедился - зачастую существенно выше, чем у многих авиакомпаний. Фактически вы формируете новую моду на железнодорожные круизы».