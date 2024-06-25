Перевозки пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года выросли почти в 2,5 раза

Туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, в январе-мае 2024 года воспользовались более 20 тыс. пассажиров. Это почти в 2,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Самым популярным среди туристов остается ретропоезд с паровой тягой, который курсирует по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 5 месяцев его пассажирами стали более 10,7 тыс. человек.

Отметим, что в составе этго поезда – уникальный ретропаровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах по маршрутам Нижний Новгород – Владимир, Нижний Новгород – Семенов, Казань – Васильево, Казань – Свияжск, Казань – Кукмор и Ижевск – Уром.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайтах пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.