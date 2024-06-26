О происшествии с пассажирским поездом № 511 Воркута – Новороссийск

О происшествии с пассажирским поездом № 511 Воркута – Новороссийск

20:52

Для оперативного устранения последствий схода в Республике Коми пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.

По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет.

РЖД окажут помощь всем пострадавшим.

Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков.

К месту направлено 2 восстановительных поезда.