О происшествии с пассажирским поездом № 511 Воркута – Новороссийск

Для оперативного устранения последствий схода в Республике Коми пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова.
Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.
По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет.
РЖД окажут помощь всем пострадавшим.
Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков.
К месту направлено 2 восстановительных поезда.