Новый сервис по доставке грузов до Санкт-Петербурга разработали на Калининградской магистрали

17:05

Новую транспортно-логистическую услугу по доставке продукции калининградских компаний до Санкт-Петербурга разработали на Калининградской железной дороге. О ней железнодорожники рассказали на Региональном координационном совете по вопросам повышения эффективности грузовых перевозок, прошедшем накануне с участием представителей органов власти и бизнес-сообщества.

Товары, ранее перевозимые автотранспортом, предлагается перегружать в вагоны, которые затем будут отправляться по железнодорожно-паромной линии Балтийск – Усть-Луга и далее до Северной столицы. Как было отмечено в ходе презентации, один железнодорожный вагон перевозит такой же объем товаров, сколько 3 большегрузных автомобиля. Варианты и стоимость перевозки рассмотрели на примере доставки консервной продукции и строительных материалов от ст. Дзержинская-Новая до ст. Санкт-Петербург-Финляндский. Услуга может оказываться как комплексно, в том числе от «двери до двери» с привлеченным ОАО «РЖД» автомобильным парком, так и с учетом транспортных возможностей самих предприятий.

Предпочтение в пользу нового сервиса позволит грузоотправителям минимизировать временные затраты на оформление логистических операций, а также оптимально использовать мощности морских железнодорожных паромов для их непосредственного назначения по перевозке подвижного состава, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.