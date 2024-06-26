На Горьковской железной дороге открыт трудовой семестр нижегородских студенческих отрядов

17:02

Руководство Горьковской железной дороги дало старт трудовому семестру для нижегородских студенческих отрядов железнодорожного транспорта. Мероприятие состоялось 26 июня у мемориального комплекса «Бронепоезд Козьма Минин» в Нижнем Новгороде.

Трудовой семестр 2024 года приурочен к 50-летию БАМа, 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Первый заместитель начальника Горьковской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов пожелал представителям студотрядов успехов в будущем плодотворном труде на железнодорожном транспорте.

«Все присутствующие здесь настроены решительно, готовы достигать высоких результатов в работе. Пусть ваши яркие эмоции будут всегда помогать развиваться профессионально и личностно», – отметил он.

Представители студотрядов Нижегородской области будут трудиться на объектах пассажирской и железнодорожной инфраструктуры ГЖД. Они станут проводниками, строителями и работниками локомотивного сектора.

По словам руководителя студенческих отрядов Нижегородской области Александры Пановой, Горьковская железная дорога становится флагманской площадкой по трудоустройству студентов в период летних каникул в регионе. В следующем году планируется существенное расширение списка профессий.

Напомним: Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.