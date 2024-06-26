Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге открыт трудовой семестр нижегородских студенческих отрядов

2024-06-26 17:02
На Горьковской железной дороге открыт трудовой семестр нижегородских студенческих отрядов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Руководство Горьковской железной дороги дало старт трудовому семестру для нижегородских студенческих отрядов железнодорожного транспорта. Мероприятие состоялось 26 июня у мемориального комплекса «Бронепоезд Козьма Минин» в Нижнем Новгороде.

Трудовой семестр 2024 года приурочен к 50-летию БАМа, 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Первый заместитель начальника Горьковской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов пожелал представителям студотрядов успехов в будущем плодотворном труде на железнодорожном транспорте.

«Все присутствующие здесь настроены решительно, готовы достигать высоких результатов в работе. Пусть ваши яркие эмоции будут всегда помогать развиваться профессионально и личностно», – отметил он.

Представители студотрядов Нижегородской области будут трудиться на объектах пассажирской и железнодорожной инфраструктуры ГЖД. Они станут проводниками, строителями и работниками локомотивного сектора.

По словам руководителя студенческих отрядов Нижегородской области Александры Пановой, Горьковская железная дорога становится флагманской площадкой по трудоустройству студентов в период летних каникул в регионе. В следующем году планируется существенное расширение списка профессий.

Напомним: Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru