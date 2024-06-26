Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная инфраструктура Казани готова к саммиту стран БРИКС

2024-06-26 14:06
Железнодорожная инфраструктура Казани готова к саммиту стран БРИКС
Заседание проектного офиса по вопросам подготовки железнодорожной инфраструктуры к проведению саммита глав государств стран БРИКС в Казани состоялось на Горьковской магистрали.

В мероприятии приняли участие представители Горьковской железной дороги во главе с начальником магистрали Сергеем Дорофеевским, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, главы районных администраций Казани и представители фонда «Росконгресс».

Участники обсудили вопросы реализации мероприятий по подготовке пассажирской инфраструктуры и подвижного состава, организацию пассажирских и грузовых перевозок на период саммита. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения транспортной безопасности.

«Горьковская магистраль делает все возможное по обеспечению транспортной доступности для жителей Казани. Только в рамках подготовки инфраструктуры к саммиту БРИКС на реконструкцию всех объектов направлено свыше 420 млн рублей. Уверен, что новые инфраструктурные проекты создадут условия для развития всех отраслей республики», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

В рамках выездного заседания участники мероприятии осмотрели вокзальный комплекс Казань, проверили готовность инфраструктуры по маршруту железнодорожный вокзал – Аэропорт.

Кроме того, стороны обсудили проекты реконструкции железнодорожного вокзала Зеленый Дол, строительство пассажирских платформ Тихорецкая и Госархив. Начальник Горьковской магистрали также отметил, что взаимоотношения между ГЖД и Республикой Татарстан всегда являют собой пример плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

