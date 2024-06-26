Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Приволжской железной дороги ликвидировали 14 несанкционированных свалок в полосе отвода железной дороги

2024-06-26 13:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2024 года сотрудники ПривЖД ликвидировали 14 несанкционированных свалок в полосе отвода железной дороги. Они были расположены в густонаселенных районах Саратова, Волгограда, Астрахани, Энгельса, а также в Эльтонском сельском поселении и городе Новоаннинский в Волгоградской области. В соответствующих работах были задействованы около 80 железнодорожников, которые собрали более 25 кубометров отходов. Работа по приведению полосы отвода железной дороги к требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства будет продолжена, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

