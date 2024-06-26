В октябре назначается тематический поезд из Пензы в город-герой Волгоград

12:01

Куйбышевский филиал АО «ФПК» организует тематический поезд для жителей Пензенской области в город-герой Волгоград. Из Пензы в Волгоград состав отправится 25 октября, обратно пассажиры прибудут 27 октября.

Пассажиры тематического поезда смогут увидеть самые известные достопримечательности Волгограда: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», экспозицию «Оружие Победы» и другие. В пути следования будут работать реконструкторы военно-исторического общества, которые будут рассказывать путешественникам о событиях Великой Отечественной войны.

Для школьников эта поездка пройдет в рамках проекта «Вагон знаний». Их ждет экскурсионная программа «Главный урок истории» и тематические мероприятия в пути следования поезда.

В состав поезда включены современные двухэтажные купейные вагоны. В них есть все необходимое для поездки: кондиционеры, биотуалеты и многое другое.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.