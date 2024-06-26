Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Красноярской железной дороге начался ремонт трех платформ Дивногорского направления

2024-06-26 10:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На популярной пассажирской линии Красноярской железной дороги Енисей – Дивногорск начался ремонт посадочных платформ. В настоящее время железнодорожники ведут работы на трех остановочных пунктах – Молодежный, Нижняя Мана и Дивногорск.

Так, на остановочном пункте Молодежный специалисты демонтировали часть платформы, обустроили дренажную канаву для защиты от паводковых и грунтовых вод и установили временное деревянное покрытие, которое заменят на асфальтовое.

На остановке электропоездов Нижняя Мана производится монтаж новой посадочной платформы протяженностью 140 м. Работы будут осуществляться поэтапно участками по 30 м.

Кроме того, идет обновление пассажирской инфраструктуры станции Дивногорск. В план ремонта вошли покрытие платформы, а также 3 лестницы, ведущие от перрона к зданию вокзала.

Всего на направлении от станции Енисей до Дивногорска расположено 10 остановочных пунктов. Это самый динамично развивающийся маршрут проекта «Городская электричка Красноярска». Он обеспечивает как ежедневную маятниковую миграцию между краевым центром и городом-спутником, так и транспортную доступность местных туристических локаций. За последние 3 года количество пассажиров увеличилось почти в 1,5 раза.

Добавим, что Красноярская железная дорога ведет планомерную работу по модернизации этого направления. В 2023 году был выполнен капитальный ремонт линии Енисей – Дивногорск протяженностью 31 км, в том числе уложен новый путь на железобетонном основании, реконструировано 19 мостов. В мае текущего года здесь открыта новая платформа Овсянка.

Планируется, что обновление всех остановочных пунктов популярного пассажирского направления Енисей – Дивногорск завершится в 2025 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

