Открыто движение по второму пути на перегоне БАМа Хуту – Имбо в Хабаровском крае

09:46

Движение поездов по двухпутной вставке открыто на перегоне ДВЖД Хуту – Имбо (Хабаровский край) после переключения на новую цифровую систему управления.

Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Хуту – Имбо расположен вдоль хребта Сихотэ-Алинь и реки Тумнин. На одном из самых сложных участков БАМа построено 4,5 км нового пути, уложено 5 стрелочных переводов. Из-за невозможности использования техники на горных откосах часть работ по выемке грунта производилась вручную. В наиболее крутых скальных массивах вырезались ярусы и обустраивались полки шириной от 4 до 6 м, а также кювет-траншеи. Вдоль железнодорожного пути построен сетчатый металлический барьер высотой до 4 м для предотвращения сходов камней и снежных лавин. Всего при обустройстве земляного полотна переработано более 1,8 млн кубометров грунта.

После комплексной модернизации линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, на которой расположен перегон Хуту – Имбо, ее провозная способность увеличится в 2 раза – с 40 до 82 млн тонн к концу 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.