Туристы смогут отправиться в железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» двухэтажным поездом

12:33

Туристы смогут отправиться в железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» на двухэтажном фирменном поезде № 3/4 сообщением Москва – Кисловодск. Первая поездка запланирована на 28-31 октября.

Напомним, что новый железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» организован из Ростова-на-Дону в Ставропольский край. Он создан в рамках работы по повышению туристической привлекательности регионов России и реализуется «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией», Северо-Кавказским филиалом АО «ФПК» и одним из турагентств Ростовской области.

Программа тура позволяет познакомиться с основными курортами Кавказских Минеральных Вод. В сопровождении профессионального гида туристы посетят главные достопримечательности региона в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, а также попробуют воду из знаменитых минеральных источников.

Планируется, что перемещаться во время экскурсий между курортными городами они будут на современных пригородных экспрессах, маршруты которых обслуживаются поездами «Ласточка».

Стоимость тура составит от 14350 рублей. В цену входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа, питание и проживание в гостинице. От железнодорожных вокзалов до местных достопримечательностей туристов будет доставлять современный комфортный автобус.

Изучить программу тура и оформить заказ для участия в ней можно на сайте skppk.ru в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.