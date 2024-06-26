28 июня «Грушинский экспресс» отправится на Ильменский фестиваль в Миасс

09:39

С 28 по 30 июня в Миассе будет проходить 48 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. На эти дни назначены дополнительные туристические поезда по маршрутам Челябинск – Миасс – Челябинск и Уфа – Миасс – Уфа. Жители Челябинска и Уфы смогут отправиться на фестиваль на уникальном историческом составе ЭР2К «Грушинский экспресс». Запуск экспресса осуществлен благодаря совместной работе Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог. Официальным перевозчиком выступает АО «Башкортостанская ППК».

Приглашаем представителей СМИ принять участие! Перед отправлением поезда состоится пресс-подход с участием руководителей Южно-Уральской железной дороги, АО «Башкортостанская ППК» и представителей органов власти.

Начало пресс-подхода: 28 июня в 16:40 по местному времени. Место проведения: 11 путь пригородного вокзала Челябинск. Время отправления Грушинского экспресса: в 17:00 по местному времени.

При желании можно проехать в «Грушинском экспрессе» из Челябинска до станции Чебаркуль или Миасс (остановок на других станциях не предусмотрено). Прибытие в Чебаркуль – в 18:04 по местному времени, в Миасс – в 18:28.

Контакт для обсуждения всех организационных вопросов – ведущий специалист по развитию и связям с общественностью АО «Башкортостанская ППК» Шамсутдинова Екатерина Павловна, тел.: 8 (987) 490-83-93, e-mail: ekaterina@bppc.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.