С начала года почти 10 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги

С начала года почти 10 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги

09:30

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-мае 2024 года оказана почти 10 тыс. маломобильным пассажирам. Это на 9,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В мае 2024 года помощь оказали более 2,2 тыс. пассажирам с ограниченными физическими возможностями, что на 5,6% выше показателя за май прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений в мае текущего года в центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (570), Киров (413) и Казань (265).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону: 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры». Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.