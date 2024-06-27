Свердловская железная дорога завершила основной этап реконструкции транзитного парка станции Пермь-Сортировочная

16:59

Свердловская железная дорога завершила основной этап реконструкции одного из транзитных парков станции Пермь-Сортировочная. Новая инфраструктура рассчитана на пропуск грузовых поездов повышенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (до 100 условных вагонов). Это позволит повысить пропускные способности станции и всего Пермского железнодорожного узла с учетом прогнозируемого роста грузопотоков и объемов перевозок в регионе.

В рамках проекта было проведено удлинение приемоотправочных путей парка (уложено 3,3 км новой рельсошпальной решетки и 18 стрелочных переводов), реконструкция контактной сети (с установкой 159 новых опор) и сетей связи. Модернизирована система управления движением поездов, что позволит повысить уровень ее безопасности, в том числе киберзащищенности. Все новые устройства оборудования инфраструктуры уже введены в работу.

Обновленный транзитный парк сможет принимать тяжеловесные и длинносоставные поезда, идущие по Транссибу в направлении с востока на запад, а также из Березниковско-Соликамского узла (север Пермского края), без приостановки маневровых работ на станции. Кроме того, обеспечена возможность одновременно принимать и отправлять несколько таких составов с разных направлений.

До конца текущего года планируется установить вдоль новых путей шумозащитные экраны, чтобы минимизировать акустическую нагрузку на жилой микрорайон, расположенный вблизи станции, завершить благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Реконструкция станции Пермь-Сортировочная проводится в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». На следующих этапах планируется реконструировать парки отправления и прибытия. Ведутся проектно-изыскательские работы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.