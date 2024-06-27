«Ласточки» в десятивагонном исполнении будут ходить в Самарской области с 28 июня

С 28 июня количество вагонов в пригородных поездах «Ласточка» в Самарской области будет увеличено вдвое. Таким образом, скорые электропоезда будут курсировать в десятивагонном исполнении.

Так, с 28 июня и далее по пятницам, субботам и воскресеньям будет увеличена составность следующих поездов:

№ 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:54);

№ 7126/7125 Тольятти (отпр. 17:05) – Самара (приб. 19:05).

Также с 29 июня и далее по субботам и воскресеньям количество вагонов увеличат в пригородных поездах «Ласточка» № 7112/7111 Самара (отпр. 08:10) – Тольятти (приб. 10:05) и № 7118/7117 Тольятти (отпр. 11:00) – Самара (приб. 12:54).

Время указано местное.

Посадка и высадка на указанные выше поезда будет осуществляться с 8 пути.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Самарская ППК». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.