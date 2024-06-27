Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточки» в десятивагонном исполнении будут ходить в Самарской области с 28 июня

2024-06-27 14:00
«Ласточки» в десятивагонном исполнении будут ходить в Самарской области с 28 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28 июня количество вагонов в пригородных поездах «Ласточка» в Самарской области будет увеличено вдвое. Таким образом, скорые электропоезда будут курсировать в десятивагонном исполнении.

Так, с 28 июня и далее по пятницам, субботам и воскресеньям будет увеличена составность следующих поездов:

  • № 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:54);
  • № 7126/7125 Тольятти (отпр. 17:05) – Самара (приб. 19:05).

Также с 29 июня и далее по субботам и воскресеньям количество вагонов увеличат в пригородных поездах «Ласточка» № 7112/7111 Самара (отпр. 08:10) – Тольятти (приб. 10:05) и № 7118/7117 Тольятти (отпр. 11:00) – Самара (приб. 12:54).

Время указано местное.

Посадка и высадка на указанные выше поезда будет осуществляться с 8 пути.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Самарская ППК». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru