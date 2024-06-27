Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый ускоренный контейнерный поезд с рапсовым маслом отправился со станции Базаиха Красноярской магистрали

2024-06-27 12:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со станции Базаиха Красноярской железной дороги отправился первый ускоренный контейнерный поезд с рапсовым маслом, произведенным на региональном предприятии Красноярского края.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Красноярского края Леонид Шорохов, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев и генеральный директор компании-грузоотправителя Роман Музеников.

«Сегодня знаменательное событие для Красноярского края. Ранее мы отправляли поезда и с зерновыми культурами, и с маслосеменами рапса. Но вот такой поезд именно с переработанной продукцией регионального предприятия, с высокой добавленной стоимостью отправляется впервые. Это результат коллективного труда – аграриев, переработчиков и конечно, компании РЖД в лице Красноярской железной дороги», – подчеркнул Леонид Шорохов.

В составе первого поезда – 94 контейнера с 2 тыс. тонн рапсового масла – востребованной экспортной продукцией регионального АПК. Ранее она отправлялась только одиночными контейнерами. Впервые перевозка этого вида груза осуществляется сухопутным железнодорожным маршрутом – через погранпереход Маньчжурия.

«Ускоренная доставка грузов в контейнерах очень популярна у наших партнеров. Многие предприятия краевого агропромышленного комплекса выбирают для себя этот сервис как наиболее перспективный, в том числе для реализации своего экспортного потенциала. Отвечая на растущий спрос, мы планомерно развиваем технологии и инфраструктуру. Сегодня Красноярская железная дорога отправляет уже более 100 контейнерных поездов в месяц с 13 станций, в том числе в прошлом году 21 контейнерный поезд – это грузы сельхозпроизводителей: в 3,5 раза больше, чем в 2022 году», – рассказал Алексей Туманин.

Он отметил, что расстояние в 2,5 тыс. км станции Базаиха до станции Забайкальск, где находится погранпереход, состав преодолеет за 117 часов. Он будет следовать как экспресс – по отдельному расписанию, без остановок на сортировочных и технических станциях.

Добавим, что Красноярская железная дорога играет системообразующую роль в экономике Красноярского края, в том числе его сельскохозяйственной отрасли. Развитие логистических транспортных возможностей КрасЖД помогает аграриям региона, значительно удаленного от основных рынков сбыта, эффективно доставлять продукцию за рубеж. В целом, за последние 5 лет перевозки зерна и продукции его переработки выросли в 1,5 раза. В 2023 году со станций КрасЖД в Красноярском крае отправлено 1,3 млн тонн, в текущем году зафиксирован рост объемов погрузки на 7,4%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

