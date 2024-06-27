Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В апреле-июне 2024 года работники Горьковской железной дороги очистили почти 10 кв. км полосы отвода

2024-06-27 12:09
В апреле-июне 2024 года работники Горьковской магистрали приняли участие в хозяйственно-уборочных мероприятиях на железнодорожных полосах отвода, очистив почти 10 кв. км. Они ликвидировали 8 несанкционированных свалок и подготовили к утилизации более 80 тонн бытового мусора.

Подобный комплекс работ по содержанию полосы отвода проводится в рамках соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств Российской Федерации. В этом году было проведено свыше 200 плановых проверок совместно с представителями органов власти и экологических организаций.

Отметим, что свалки на полосах отвода создают жители близлежащих домов, а также владельцы различных предприятий сферы услуг (например, автосервисов). Граждане оставляют в том числе и крупногабаритный строительный мусор.

Горьковская железная дорога призывает бережно относиться к природе и не загрязнять полосу отвода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

