С начала года на вокзалах Горьковской железной дороги отправлено почти 16 тыс. человек

С начала года на вокзалах Горьковской железной дороги отправлено почти 16 тыс. человек

09:55

В январе-мае 2024 года сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» на Горьковской железной дороге воспользовались порядка 16 тыс. человек, из них более 8,4 тыс. стали получателями бандеролей, почти 7,4 тыс. сами отправляли корреспонденцию.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. С начала 2024 года услугой доставки посылок здесь воспользовались почти 4,4 тыс. человек, из них порядка 2,3 тыс. стали получателями бандеролей из других городов, более 2,1 тыс. сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте www.dzvr.ru.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.