«Байкальский экспресс» совершит 6 рейсов по Кругобайкальской железной дороге этим летом

2024-06-27 09:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд «Байкальский экспресс» совершит 6 рейсов по Кругобайкальской железной дороге этим летом. Каждую пятницу с 19 июля по 23 августа состав будет отправляться в трехдневный круиз по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск.

Из столицы Приангарья «Байкальский экспресс» будет отправляться в 20:33 по местному времени. Обратно пассажиры вернутся уже в воскресенье.

Также туристам будут доступны дополнительные экскурсионные программы. Путешественникам предложат водную прогулку по Байкалу с посещением мест, недоступных для наземного транспорта, пешеходно-автобусную экскурсию по поселку Листвянка с посещением этнографического музея «Тальцы».

Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования обеспечен за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами, необходимыми в путешествии. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан.

Оформить проездные документы и узнать подробную информацию о движении поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. Важно, что при покупке билетов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Иркутск-Пассажирский – Иркутск-Пассажирский-Туристический, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

