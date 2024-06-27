Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В модернизации Байкало-Амурской магистрали на Восточно-Сибирской железной дороге примут участие более 1 тыс. студентов со всей страны

2024-06-27 09:36
В модернизации Байкало-Амурской магистрали на Восточно-Сибирской железной дороге примут участие более 1 тыс. студентов со всей страны
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Восточно-Сибирской железной дороге состоялось торжественное открытие Всероссийского студенческого трудового проекта «БАМ 2.0» на объектах Восточного полигона.

В этом году в модернизации Байкало-Амурской магистрали в границах ВСЖД примут участие 1189 студентов со всей России, в том числе на трудовую вахту заступят 238 человек из Иркутской области.

«Уверен, что участие в работе на БАМе станет для вас богатейшим опытом. Такая практика хорошо помогает закалить характер. Выполняя поставленные задачи, вы приобретете бесценные знания, которые в дальнейшем пригодятся вам в профессии, и, конечно же, сможете найти новых друзей», – напутствовал бойцов стройотрядов заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

Для участия в проекте студенты прошли профессиональную подготовку, изучили правила охраны труда и основы строительного дела. Более 100 человек из 18 регионов страны были задействованы в обучении в рамках всероссийской школы командного состава студенческих отрядов, которая проводилась в Иркутском государственном университете путей сообщения.

Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях Тайшет, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новая Чара. Трудовая практика продлится до конца августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru