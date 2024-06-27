На Забайкальской железной дороге торжественно открыли трудовой семестр студотрядов-2024

09:28

26 июня в управлении Забайкальской железной дороги в торжественной обстановке дали старт трудовому семестру студенческих отрядов «Люди дела».

Летом 2024 года на полигоне магистрали будут работать 317 бойцов студенческих отрядов Забайкальского и Амурского институтов железнодорожного транспорта, а также Читинского техникума железнодорожного транспорта и Забайкальского транспортного техникума.

Всего в июне-августе для студентов отраслевых высших и средних учебных заведений ЗабЖД предоставит более 1 тыс. оплачиваемых рабочих мест, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Ребята участвуют в строительстве и модернизации инфраструктурных объектов в рамках развития Восточного полигона ОАО «РЖД», помогают в обслуживании пассажиров в пути следования и осуществляют волонтерскую деятельность. Юноши и девушки будут официально работать на строительных и энергообъектах, в локомотивном хозяйстве и путевом комплексе магистрали.

Кроме того, в этом году впервые в детских оздоровительных лагерях «Звездный» и «Им. Фрунзе» в Забайкальском крае будут задействованы сервисные отряды из числа студентов.

Более 80 практикантов трудоустроят проводниками пассажирских вагонов поездов дальнего следования формирования вагонного участка Чита Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

Все студенты на период работы будут обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

На торжественной встрече представителей молодой смены напутствовал начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

«Сегодня Забайкальская железная дорога – это масштабный полигон обновления производственных объектов, железнодорожного пути, станционной инфраструктуры. Президент страны Владимир Путин поручил нам снять все ограничения для движения поездов на Транссибирской магистрали. В этой большой работе коллектив дороги рассчитывает на вас, наши молодые коллеги! Уверен, что вы достойно проявите себя и выполните все взятые обязательства!» – отметил руководитель ЗабЖД.

Напомним: 2024 год объявлен в ОАО «РЖД» Годом железнодорожных традиций. Движение студенческих отрядов имеет большую яркую историю. В разные годы оно объединило более 13 млн юношей и девушек Советского Союза и России, в том числе и студентов отраслевых вузов и техникумов. Все «главные стройки» СССР и масштабные проекты последних лет реализовывались с участием бойцов студенческих отрядов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.