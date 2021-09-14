Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится во второй половине сентября в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Москва – Люблино

Так, в будние дни с 20 по 30 сентября на перегоне Москва – Люблино преимущественно в ночные часы (с 22:30 до 05:30) железнодорожники проведут укладку 800 м бесстыкового пути. Бесстыковые, или «бархатные», пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.