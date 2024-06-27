Пассажиры поезда № 511 Воркута – Новороссийск отправлены в пункты назначения по специальному графику

05:46

Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута – Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05:14 (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.

Напомним: 26 июня в 18:12 (мск) на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск.

Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после обильных осадков.

В ОАО «РЖД» работает штаб по ликвидации последствий происшествия. На месте схода вагонов продолжаются восстановительные работы.