Горьковская железная дорога станет одним из организаторов «карьерного» Дня молодежи 2024 в Нижнем Новгороде

2024-06-28 16:59
Сотрудники Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» организуют тематическое пространство на площадке «Вместе с карьерой» одного из центральных мероприятий всероссийского дня молодежи 2024 года, которое пройдет в столице Приволжья 29 июня.

Железнодорожники в интерактивной форме расскажут всем участникам праздника об особенностях работы железнодорожной отрасли сегодня и об актуальных вакансиях на магистрали.

Как отметил заместитель начальника ГЖД по кадрам и социальным вопросам Олег Щукин, участие в подобных мероприятиях помогает выпускникам непрофильных учебных заведений и молодым специалистам узнать о возможностях трудоустройства и перспективах работы на Горьковской магистрали.

Помимо профориентационных активностей от железнодорожников будут проводиться мероприятия «Легосессия: Образ будущего твоей профессии» и «Дайджест профессий». Также на площадке «Вместе с карьерой» пройдет региональная акция «Диктант карьеры» и презентация платформы «Старт карьеры: Нижний Новгород».

Мероприятие направлено на обеспечение молодежной занятости в Нижегородской области, на созданий условий для профессионального развития молодежи.

Напомним, что Горьковская железная дорога уже не первый год реализует комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предоставляется значительная социальная, карьерная и материальная поддержка работникам моложе 30 лет. На сегодняшний день общая численность молодых работников магистрали составляет свыше 11 тыс. человек.

Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.

