Более 200 вакансий предложила Куйбышевская железная дорога для соискателей работы на «Ярмарках вакансий» в Самаре и Нижнекамске

15:31

28 июня Куйбышевская железная дорога приняла участие в ежегодных «Ярмарках вакансий» в Самаре и Нижнекамске. В двух регионах соискателям было предложено более 200 вакансий.

Посетители ярмарки получили исчерпывающую информацию о вакантных рабочих местах в подразделениях ОАО «РЖД» на полигоне Куйбышевской магистрали, условиях труда, размере заработной платы и социальных гарантиях. Также желающие смогли заполнить первичный пакет необходимых для трудоустройства документов.

В числе наиболее востребованных специальностей в настоящее время – монтер пути, сигналист, осмотрщик-ремонтник вагонов, помощник машиниста тепловоза и электровоза, электромеханик сигнализации, централизации и блокировки, электромонтеры, регулировщик скорости движения, составитель поездов.

Отметим, что с начала 2024 года на Куйбышевской железной дороге информационные встречи уже прошли во всех крупнейших регионах. Подобные мероприятия продолжатся до конца декабря и пройдут в Уфе, Пензе и Сызрани.

Информацию о трудоустройстве на Куйбышевской железной дороге можно получить по тел.: 8 (800) 444-44-10 (единый номер по вопросу вакансий) и 8 (937) 650-33-49 (отдел по подбору персонала КбшЖД), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.