Горьковская железная дорога организовала интерактивную зону на Всероссийской ярмарке вакансий-2024 в Нижнем Новгороде

2024-06-28 13:08
Специалисты и волонтеры Горьковской железной дороги в рамках проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей», который проходит в Нижнем Новгороде 28 июня, организовали тематическую карьерную площадку.

Концепция ярмарки в этом году – знакомство с опорными работодателями Нижегородской области через трансляцию ценности труда, волонтерства и помощи нуждающимся.

Железнодорожники рассказывают участникам мероприятия в интерактивной форме об особенностях работы транспортной отрасли сегодня и об актуальных вакансиях на Горьковской магистрали. Также для них проводят тематическую профориентационную игру и презентацию Детской железной дороги в Нижнем Новгороде.

Волонтеры магистрали рассказывают о проводимой социальной политике и добровольческой деятельности в компании. Кроме того, они напоминают правила безопасности, которые необходимо соблюдать на объектах железной дороги.

Напомним, что Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

