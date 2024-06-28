«Финист» Екатеринбург – Бокситы будет останавливаться на станции Серов-Заводской с 1 июля

12:24

С 1 июля Свердловская железная дорога вводит дополнительную остановку на станции Серов-Заводской (в черте Серова) для пригородного поезда «Финист» № 7075 Екатеринбург – Бокситы. Это сделано для удобства жителей населенных пунктов севера Свердловской области и ХМАО-Югры (Андриановичи, Лангур, Ивдель, Пелым, Маслово, Югорск, Советский и др.). На станции Серов-Заводской они смогут пересаживаться на «Финист» с пригородного поезда № 7474 сообщением Верхнекондинская – Серов.

Теперь пассажиры поезда № 7474, которым нужно попасть в Североуральск (станция Бокситы) и другие населенные пункты этого направления, смогут выйти на одну остановку раньше конечной – на станции Серов-Заводской (в 21:36 по местному времени), где на пересадку у них будет 18 минут. «Финист» № 7075 будет отправляться со станции Серов-Заводской в 21:54. Для сравнения: на станции Серов стыковка между этими поездами составляет 1 минуту.

В связи с добавлением остановки с 1 июля незначительно изменится расписание «Финиста» № 7075 Екатеринбург – Бокситы. Поезд будет отправляться из Екатеринбурга по графику (в 16:00), прибытие на станцию Серов-Заводской – в 21:53, отправление – в 21:54, прибытие на станцию Бокситы – в 23:25 (позже на 2 минуты).

Оформить проездные документы на «Финист» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Билеты оформляются с указанием мест. Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.