На сайте РЖД доступен новый сервис – «Заявка в лист ожидания» на поезда дальнего следования холдинга

На сайте и в веб-приложении ОАО «РЖД» реализован функционал сервиса по формированию листа ожидания билетов на места в поездах дальнего следования холдинга РЖД.

Новый онлайн-сервис предоставит возможность пассажиру купить билет на поезд, места в котором уже распроданы, если кто-то отказался от поездки или перевозчик пополнил состав дополнительными вагонами.

Механика работы сервиса очень проста. Если при обращении к официальному сайту ОАО «РЖД» (ticket.rzd.ru) пассажир не видит билетов на нужный поезд, необходимо нажать кнопку «Заявка в лист ожидания» (кнопка становится доступна, как только заканчиваются места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны), после чего происходит автоматическое заполнение полей: маршрут, дата отправления, номер поезда.

Далее пассажир самостоятельно вносит в заявку тип вагона, количество мест (не больше четырех в одной заявке), требования к местам (любое/нижнее/верхнее/небоковое место, в одном купе или отсеке, при этом возможно указание требуемого числа верхних и нижних полок), персональные данные пассажиров, контактные данные (email/телефон — для оповещения о статусе заявки).

Важно учитывать, что система ищет билеты только по тем параметрам, которые заданы. Например, если требуется два нижних места в купе, то при освобождении одного нижнего и одного верхнего места сигнал подан не будет. Места будут предложены тому, чьей заявке они соответствуют.

При появлении в системе билетов, удовлетворяющих запросу пользователя, ему поступает уведомление и ссылка на их оплату в течение двух часов. Если за это время билеты не будут оплачены, бронь аннулируется, система предложит места следующим пассажирам.

Стоимость билета будет актуальной на день покупки с учетом динамического ценообразования.

Если пассажир нашел билеты на другой поезд или выбрал альтернативный маршрут, он может выйти из «Листа ожидания».

Отменить заявку, посмотреть статус или перейти к оплате по ней можно из личного кабинета пассажира.

Встать в «Лист ожидания» можно только на поезд, продажи билетов на который открыты. По заявке нельзя встать в ожидание на специализированные места для инвалидов — такую заявку можно оставить в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» на сайте. Кроме того, услуга недоступна для поездов, следующих в/из Калининград, так как требуется дополнительно вносить данные о визе.

На первом этапе реализации функционала «Лист ожидания» не будут учитываться акции перевозчиков и бонусы.

В перспективе планируется значительно расширить функционал сервиса, добавить возможность приобретения билетов с учетом скидок, а также предполагается развитие «Листа ожидания» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (сейчас, если все билеты на поезд распроданы, там доступна опция «Отслеживание билетов»).