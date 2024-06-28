Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дальневосточная магистраль модернизирует инфраструктуру на пригородных маршрутах на Сахалине

2024-06-28 10:33
Дальневосточная магистраль модернизирует инфраструктуру на пригородных маршрутах на Сахалине
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках реализации проекта «Городской экспресс» на Сахалине приступили к строительству двухпутных вставок на перегоне Христофоровка – Южно-Сахалинск. Работы уже ведутся в районе остановочного пункта Большая Елань. В июле начнется модернизация пути, прилегающего к пассажирской остановке Луговое.

Укладка второго пути в районе остановочных пунктов на этом направлении позволит увеличить пропускную способность и сократить интервалы между следованием пригородных поездов.

Напомним: интеграция железной дороги в систему городского транспорта столицы Сахалинской области началась в конце 2022 года с открытия двух транспортно-пересадочных узлов Привокзальный (Южно-Сахалинск) и Алые Розы (Дальнее). Летом 2023 года был запущен новый маршрут Новоалександровка – Христофоровка, связавший север и юг областного центра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru