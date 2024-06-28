Дальневосточная магистраль модернизирует инфраструктуру на пригородных маршрутах на Сахалине

10:33

В рамках реализации проекта «Городской экспресс» на Сахалине приступили к строительству двухпутных вставок на перегоне Христофоровка – Южно-Сахалинск. Работы уже ведутся в районе остановочного пункта Большая Елань. В июле начнется модернизация пути, прилегающего к пассажирской остановке Луговое.

Укладка второго пути в районе остановочных пунктов на этом направлении позволит увеличить пропускную способность и сократить интервалы между следованием пригородных поездов.

Напомним: интеграция железной дороги в систему городского транспорта столицы Сахалинской области началась в конце 2022 года с открытия двух транспортно-пересадочных узлов Привокзальный (Южно-Сахалинск) и Алые Розы (Дальнее). Летом 2023 года был запущен новый маршрут Новоалександровка – Христофоровка, связавший север и юг областного центра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.