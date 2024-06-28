Более 500 ребят отдохнули в первую смену в детских лагерях Горьковской железной дороги

09:59

Летняя оздоровительная детская кампания Горьковской железной дороги, которая проходит в лагерях «Сосновый бор» (Владимирская область) и «Яльчик» (Республика Марий Эл), проходит в штатном режиме. Для детей подготовлен целый комплекс познавательных и развлекательных мероприятий в рамках проведения смен.

Так, на базе детского оздоровительного лагеря «Яльчик» проводится педагогическая программа «Яльчинские каникулы», которая направлена на нравственное и духовное просвещение ребят. Благодаря ей они смогут привить себе трудолюбие, коммуникабельность и заботливость. В «Сосновом бору» в эту летнюю кампанию реализуется программа «Путь к успеху», позволяющая развить в детях лидерские качества и умения работать в команде.

По словам начальника дирекции социальной сферы ГЖД Михаила Желнина, дополнительно во всех лагерях будет реализовываться общеразвивающая программа «Страна железных дорог».

«Дети смогут обучиться цифровой грамотности и здоровьесбережению. Для многих из них эта программа поможет определиться с будущей профессией. «Страна железных дорог» также предусматривает обучение социальному проектированию», – подчеркнул Михаил Желнин.

Напомним: детская лагерная кампания на Горьковской магистрали стартовала 6 июня и продлится до 20 августа. Более подробную информацию о детских оздоровительных учреждениях можно узнать на официальном сайте магистрали в разделе «Социальная политика», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.