Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 500 ребят отдохнули в первую смену в детских лагерях Горьковской железной дороги

2024-06-28 09:59
Более 500 ребят отдохнули в первую смену в детских лагерях Горьковской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Летняя оздоровительная детская кампания Горьковской железной дороги, которая проходит в лагерях «Сосновый бор» (Владимирская область) и «Яльчик» (Республика Марий Эл), проходит в штатном режиме. Для детей подготовлен целый комплекс познавательных и развлекательных мероприятий в рамках проведения смен.

Так, на базе детского оздоровительного лагеря «Яльчик» проводится педагогическая программа «Яльчинские каникулы», которая направлена на нравственное и духовное просвещение ребят. Благодаря ей они смогут привить себе трудолюбие, коммуникабельность и заботливость. В «Сосновом бору» в эту летнюю кампанию реализуется программа «Путь к успеху», позволяющая развить в детях лидерские качества и умения работать в команде.

По словам начальника дирекции социальной сферы ГЖД Михаила Желнина, дополнительно во всех лагерях будет реализовываться общеразвивающая программа «Страна железных дорог».

«Дети смогут обучиться цифровой грамотности и здоровьесбережению. Для многих из них эта программа поможет определиться с будущей профессией. «Страна железных дорог» также предусматривает обучение социальному проектированию», – подчеркнул Михаил Желнин.

Напомним: детская лагерная кампания на Горьковской магистрали стартовала 6 июня и продлится до 20 августа. Более подробную информацию о детских оздоровительных учреждениях можно узнать на официальном сайте магистрали в разделе «Социальная политика», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru