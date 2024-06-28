1 июля ускоренный поезд Челябинск – Курган отправится в первый рейс с новым подвижным составом ЭП2Д

1 июля ускоренный поезд Челябинск – Курган отправится в первый рейс с новым подвижным составом ЭП2Д

09:22

Замена подвижного состава на маршруте Челябинск – Курган на новый современный электропоезд была выполнена благодаря совместной работе Южно-Уральской железной дороги и Свердловской пригородной компании при поддержке органов власти Челябинской и Курганской областей.

В честь торжественного отправления обновленного поезда на перроне пройдет праздничная программа для пассажиров с участием артистов, а также вручение сувениров.

Приглашаем представителей СМИ!

Перед отправлением электропоезда состоится пресс-подход с участием руководителей ЮУЖД и АО «СПК».

Сбор участников – 1 июля в 17:15 на пригородном вокзале Челябинск, начало пресс-подхода – в 17:30 (время местное).

Место проведения – 11 путь пригородного вокзала Челябинск.

Время отправления электропоезда – в 18:00.

Контакты для получения подробной информации: специалист пресс-службы ЮУЖД Анна Бабкина, тел.: 8 (951) 812-19-47, начальник отдела по работе со СМИ Наталья Драгомирецкая, тел.: 8 (912) 083-94-63, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.