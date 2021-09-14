Открыта продажа железнодорожных туров из Пензы и Саранска в Казань и Чебоксары

15:01

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» АО «ФПК» назначает туристический поезд «выходного дня» из Пензы и Саранска в Казань и Чебоксары.

Туристический поезд по маршруту Пенза – Саранск – Казань позволит любителям железнодорожных путешествий познакомиться с основными достопримечательностями Республики Татарстан и почувствовать национальный колорит города Казань.

Поезд из Пензы и Саранска отправится в рейс в пятницу (24 сентября), утром в субботу (25 сентября) состав прибудет в Казань, а вечером пассажиры отправятся обратно. В стоимость тура включены железнодорожные билеты, экскурсионная программа «Здравствуй, Казань!», трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) и билеты на посещение достопримечательностей.

Кроме того, на этом же поезде из Пензы и Саранска можно совершить путешествие выходного дня в столицу Чувашской республики – город Чебоксары. Комфортабельные беспересадочные вагоны присоединятся к туристическому поезду Пенза – Саранск – Казань и проследуют до станции Канаш, откуда туристы на автобусе отправятся в Чебоксары.

В рамках экскурсионной программы туристы смогут посетить Чебоксарский залив, на берегах которого располагаются популярные достопримечательности города. Также они познакомятся с экспонатами Национального музея. Ярким завершением программы станет посещение единственного в России Музея тракторов и демонстрация шоу танцующей техники. Поездка организована в формате «все включено»: проезд на туристическом поезде, питание, экскурсионное обслуживание.

Туристические поезда состоят из комфортабельных вагонов категории «Купе». Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.