Дополнительные пригородные поезда назначаются на маршруте Дёма – Шакша в Башкирии

С 1 июля 2024 года Куйбышевская железная дорога совместно с правительством Республики Башкортостан и компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» назначает дополнительные пригородные поезда по маршрутам Дёма – Шакша – Дёма. Это связано с возросшим спросом на пригородные пассажирские перевозки в черте уфимской агломерации.
В рамках проекта «Городская электричка» назначаются 5 пригородных поездов:
Кроме того, продлевается маршрут следования пригородному поезду до станции Шакша:
Время прибытия и отправления указано местное.
Таким образом, с III квартала текущего года в будни в черте Уфимской городской агломерации будет курсировать 51 пригородный поезд, в том числе 33 состава – на участке Дёма – Шакша. Все рейсы будут выполнять современные городские электропоезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.