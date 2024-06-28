Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные пригородные поезда назначаются на маршруте Дёма – Шакша в Башкирии

2024-06-28 09:11
С 1 июля 2024 года Куйбышевская железная дорога совместно с правительством Республики Башкортостан и компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» назначает дополнительные пригородные поезда по маршрутам Дёма – Шакша – Дёма. Это связано с возросшим спросом на пригородные пассажирские перевозки в черте уфимской агломерации.

В рамках проекта «Городская электричка» назначаются 5 пригородных поездов:

  • № 6430 Дёма (отпр. 07:15) – Шакша (приб. 08:00) – ежедневно;
  • № 6431 Шакша (отпр. 08:29) – Уфа (приб. 08:59) – ежедневно;
  • № 6429 Шакша (отпр. 09:31) – Дёма (приб. 10:15) – по рабочим дням;
  • № 6434 Уфа (отпр. 16:49) – Шакша (приб. 17:18) – ежедневно;
  • № 6435 Шакша (отпр. 17:30) – Дёма (приб. 18:14) – ежедневно.

Кроме того, продлевается маршрут следования пригородному поезду до станции Шакша:

  • № 7408 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19, отпр. 08:23) – Шакша (приб. 08:52) – по рабочим дням.

Время прибытия и отправления указано местное.

Таким образом, с III квартала текущего года в будни в черте Уфимской городской агломерации будет курсировать 51 пригородный поезд, в том числе 33 состава – на участке Дёма – Шакша. Все рейсы будут выполнять современные городские электропоезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

