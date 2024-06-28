Полностью восстановлено движение по участку Инта-1 – Угольный в Республике Коми

05:44

В 03:42 (мск) 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда.

Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 м новой рельсошпальной решетки, путь выровнен спецтехникой.

Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).