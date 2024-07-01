Новый подвижной состав ЭП2Д отправился в первый рейс по ускоренному маршруту Челябинск – Курган

17:27

1 июля в Челябинске состоялось торжественное отправление в первый рейс по маршруту Челябинск – Курган современного российского электропоезда ЭП2Д.

В мероприятии приняли участие заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, заместитель начальника службы пассажирских перевозок ЮУЖД Дмитрий Попов и генеральный директор АО «СПК» Павел Кутловский.

Новый состав в шестивагонном исполнении будет курсировать на рейсах скорых межрегиональных пригородных поездов Челябинск – Курган – Челябинск, которые отправляются ежедневно.

С 1 июля время в пути для вечернего рейса № 7210/7310 Челябинск – Курган сократилось почти на час и составило 3 часа 23 минуты (ранее было 4 часа 19 минут). Время в пути утреннего рейса № 7329/7219 Курган – Челябинск осталось прежним – 3 часа 28 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган и Курган-Пригород.

«Мы находимся в постоянном диалоге с органами власти Челябинской и Курганской областей и вместе работаем над развитием межрегиональных пассажирских перевозок, – подчеркнул Дмитрий Попов. – Результатом этой работы стал запуск нового подвижного состава, обеспечивающего дополнительный комфорт и безопасность пассажиров».

В свою очередь, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров отметил эффективное взаимодействие правительства Челябинской области с ЮУЖД по развитию пассажирских перевозок.

«Это четвертое направление, на котором мы вместе с коллегами из ЮУЖД обновили подвижной состав, – рассказал Александр Егоров. – Ранее была запущена «Ласточка» в Магнитогорск, потом – «Орлан» в Екатеринбург, далее – электрички в горно-заводскую зону: Миасс, Златоуст, Бакал. И в этом году мы запускаем обновленный поезд до Кургана. Мы будем продолжать эту работу и усиливать другие направления».

Электропоезд ЭП2Д построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Подвижной состав приспособлен для выхода как на высокие, так и на низкие платформы (за счет дополнительной выдвижной подножки). Вагоны оборудованы системой кондиционирования обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах установлено светодиодное освещение, ЖК-информационные табло, пассажирские сиденья с улучшенной эргономикой и увеличенным пространством при встречной рассадке, предусмотрена зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

В электропоезде создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью: в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.