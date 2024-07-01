Более 80 соискателей обратились на презентационную площадку Калининградской железной дороги на ярмарке трудоустройства

16:47

Более 80 соискателей прошли первичное собеседование для трудоустройства на предприятия Калининградской железной дороги на Всероссийской ярмарке «Работа России», прошедшей 28 июня во дворце спорта «Янтарный».

На ярмарке трудоустройства магистраль представила свыше 140 вакансий. Самыми востребованными среди соискателей стали профессии монтеров пути, сигналистов, дежурных по переезду, машинистов и помощников машинистов. Также калининградцы интересовались возможностью трудоустройства на инженерные и экономические специальности. Всем желающим руководители и сотрудники по управлению персоналом предприятий дороги рассказывали о преимуществе работы в структурных подразделениях холдинга «РЖД», возможностях профессионального развития и карьерного роста, мерах социальной поддержки, в том числе молодых специалистов. По итогам проведенных собеседований 11 человек получили направления на прохождение медицинских комиссий для дальнейшего трудоустройства.

В 2024 году Калининградская железная дорога участвовала во Всероссийской ярмарке трудоустройства во второй раз. В апреле презентационную площадку магистрали посетили свыше 100 человек. Желающие работать на предприятиях магистрали или подать заявку на целевое обучение могут обращаться по телефону +7 (931) 601-34-56 или электронную почту nok_KapitanovaOV@klgd.rzd, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.